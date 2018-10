Hapsatou Sy, tout sourire face à Audrey Fleurot sur les Champs-Élysées

Dans la capitale, la mode, ce n'est pas que pendant la Fashion Week ! Alors que l'automne s'est installé, les fashionistas peuvent découvrir de nouvelles pièces à ajouter à leur dressing grâce à la deuxième collaboration entre Guerlain et Le Coq Sportif.

Le résultat de cette nouvelle collaboration était présenté en présence de VIP à la boutique Guerlain de la plus belle avenue du monde. Sur le photocall, on a ainsi pu voir la femme d'affaires et désormais ex-chroniqueuse télé (elle a cependant lancé sa propre chaîne), Hapsatou Sy, large sourire aux lèvres. À ses côtés, on a aussi pu voir une grande habituée des soirées people Audrey Fleurot, Alice Vanor, Erika Moulet, l'ex-aventurieur de Koh Lanta et mannequin Laurent Maistret, Pauline de Drouas et son compagnon le couturier Jean-Charles de Castelbajac ou encore Valentin d'Hoore et sa femme la danseuse de DALS Katrina Patchett, Sandrine Quétier, Laurence Roustandjee, David Lantin...

"Fort du succès de leur première collaboration, Le Coq Sportif et la maison Guerlain s'associent une seconde fois et présentent un nouveau modèle irrésistible pour une femme délicieusement intrépide et imprévisible, qui concilie allure rock et ultra féminité", indique le site du Coq Sportif. Les adeptes de baskets pourront désormais découvrir la nouvelle paire Arthur Ashe x Guerlain. "Pour cette nouvelle édition, le tressage évolue et le rose fait son apparition. Une association de couleur qui donne du rythme au tressage de la Arthur Ashe. La languette s'inspire du Black Perfecto et se positionne comme une martingale à pression. Sur celle de la chaussure gauche la Petite Robe Noire fait de l'oeil au coq situé sur la languette de la chaussure droite. Ce jeu d'opposition est reproduit à l'inverse sur le talon de cette nouvelle basket", ajoute le site .

Thomas Montet