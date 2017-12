Harry et William troquent leurs chéries contre BB-8 et les acteurs de Star Wars

Dans les salles françaises à partir de ce mercredi, l'Episode VIII de Star Wars, Les Derniers Jedi, s'est offert une grande avant-première européenne à Londres. Après celle de Los Angeles, une bonne partie de l'équipe du film a fait le voyage en Angleterre – où une partie du film a été tournée - et pris part à une grande soirée de gala donnée au Royal Albert Hall. En invités de marque : les princes William et Harry, qui avaient tourné pour le film comme figurants sous l'uniforme de stormtroopers - une scène coupée au montage.

Les deux enfants de Lady Diana ont troqué leurs chéries, Meghan Markle pour Harry, Kate Middleton pour William, pour s'offrir une soirée entre mecs devant le dernier volet de la saga Star Wars. Sur le tapis rouge, ils ont craqué pour l'irrésistible BB-8, chouchou des fans depuis Le Réveil de la Force, avant de croiser sur leur chemin des stormtroopers. Ils ont ensuite salué tous les membres de l'équipe présents, comme c'est de tradition lorsqu'un membre de la famille royale assiste à un événement de type.

Harry et William ont ainsi pu serrer des mains et échanger avec des personnalités qu'ils adorent, Mark Hamill en tête. L'immanquable interprète de Luke Skywalker était aux côtés de la belle britannique Daisy Ridley (qui joue l'intrépide Rey) et John Boyega, autre Anglais (qui campe Finn), Gwendoline Christie, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Adam Driver, Joonas Suatamo (Chewbacca), Benicio Del Toro et Robert Iger.

Les princes William et Harry avaient eu le privilège de prendre part au tournage au mois d'avril lors d'une visite aux studios Pinewood, dans le Buckinghamshire. Après des semaines de rumeurs, John Boyega en avait fait la révélation sur les ondes de BBC Radio 4 : "Je crois que cette scène a été coupée au montage, avait-il avoué, rigolard. J'en ai marre de ces cachotteries. Ils sont venus sur le tournage. Ils étaient bien là. J'en peux plus de le cacher. Je crois que ça a fuité, de toute façon. Des images sont sorties. A chaque fois qu'on m'interroge là-dessus, il faut que j'esquive. J'en ai marre d'esquiver. Ils étaient là. Et Tom Hardy aussi."