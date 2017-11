Hayden Christensen : Jeune papa célibataire, dingue de son adorable fillette

En septembre, la presse américaine se faisait l'écho de la rupture d'Hayden Christensen et Rachel Bilson après dix ans de relation. Les deux intéressés n'ont rien confirmé, mais n'ont plus été vus ensemble depuis deux mois tandis que des rumeurs d'infidélité de monsieur avec Emma Roberts, de son côté toujours fiancée à Evan Peters, se sont fait entendre.

Lundi 6 novembre 2017, à Studio City près de Los Angeles, l'acteur de 36 ans passait la journée en tête à tête avec sa fille Briar Rose. La fillette, dont la maman est Rachel Bilson, a célébré fin octobre son troisième anniversaire. Hier, elle avait son papa pour elle toute seule. Le duo a déjeuné ensemble et profité d'un beau soleil pour faire une balade à vélo, Briar solidement installée et casquée derrière son beau papa. La fillette semble en tout cas pleine de vie, comme lorsqu'on la voit se débattre dans les bras de son père en pleine rue.

Hayden Christensen est devenu célèbre dans le monde entier en décrochant le rôle tant convoité d'Anakin Skywalker, futur Dark Vador, dans les épisodes II et III de la saga Star Wars en 2002 et 2005. Deux ans plus tard, il tombait amoureux de la belle Rachel Bilson, avec laquelle il venait de tourner le film d'action Jumper. Le couple s'est aimé jusqu'en 2010, année durant laquelle les deux acteurs se sont séparés quelques mois avant de se retrouver. Quatre ans plus tard, ils accueillaient leur premier enfant.

Depuis l'annonce de leur rupture dans la presse, ni Hayden, ni Rachel n'ont fait de commentaire. Quant aux rumeurs concernant Emma Roberts, dont la proximité avec Hayden Christensen sur le tournage de Little Italy, cet été à Toronto, pourrait être à l'origine de la rupture, elles semblent un peu tirées par les cheveux. Surtout quand on sait que la nièce de Julia Roberts vit toujours le parfait amour avec son fiancé, star de la saga American Horror Story, Evan Peters.