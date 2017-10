Hélène et les garçons, 25 ans après : Le bel Étienne, toujours aussi classe...

Le 11 mai 1992, TF1 diffuse le premier épisode d'Hélène et les garçons, un spin-off de Premiers Baisers qui deviendra un phénomène de société. La série est centrée sur la grande soeur de Justine, Hélène. Le rôle-titre est tenu par Hélène Rollès avec À ses côtés ces copines Cathy (Cathy Andrieu), Johanna (Rochelle Redfield) ou encore Bénédicte (Laure Guibert). Autour des filles, se forme vite un groupe de garçon emmené par Nicolas (Patrick Puydebat), le chef de bande, Cri-Cri, le rebelle au grand coeur (Sébastien Roch) et la bonne pâte José (Philippe Vasseur). Mais qui se souvient du playboy de la bande, le sexy Étienne ?

Étienne est incarné à l'écran par David Proux, un mannequin dont c'est la première expérience de comédien. Dans la série, il fricote très vite avec Cathy. Rattrapés par leurs sentiments, les deux jeunes gens tombent amoureux dans la vie aussi. Ajoutez à cet amour naissant des journées de travail interminables dans une ambiance pas toujours rose et vous comprendrez pourquoi David Proux claque la porte au bout de six mois de tournage, et tout de même presque 70 épisodes au compteur.

Vingt-cinq après cette expérience, nous avons recroisé David Proux, mercredi 4 octobre, à l'occasion d'une représentation spéciale de La Clé de Gaïa au Théâtre des Mathurins, dans le 8e arrondissement de Paris. À 49 ans, le bel Étienne a forcément gagné en maturité et reste séduisant. Durant toutes ces années, il a beaucoup voyagé grâce à son job de mannequin ; il a défilé à Paris, Milan et Barcelone. Il a même été l'ambassadeur d'un parfum Azzaro et le héros de nombreuses publicités télévisées. Depuis quelques années, il a réorienté sa carrière vers la comédie et n'a conservé que les bons souvenirs de sa courte mais intense expérience dans Hélène et les garçons.

Côté coeur, David Proux a épousé Cathy Andrieu dans les années 1990. Le couple a même eu deux enfants, Alice et Matthis, avant de finalement divorcer. Cathy Andrieu n'est guère restée plus longtemps que son chéri dans Hélène et les garçons mais, en 2015, elle a repris le rôle dans la suite de la saga, Les Mystères de l'amour, sur TMC. Un come-back inattendu qui a fait plaisir à de nombreux fans de la première heure.