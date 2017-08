Herbert Léonard en rééducation après le coma : Il va bientôt rentrer chez lui

Hospitalisé en urgence en juin dernier, vraisemblablement après une embolie pulmonaire, plongé dans le coma durant un mois, Herbert Léonard va aujourd'hui beaucoup mieux.

Comme elle le fait depuis depuis le début de cette épreuve particulièrement délicate, son épouse Cléo vient de publier un nouveau message sur la page Facebook du chanteur populaire de 72 ans. Dimanche 20 août, elle a annoncé que l'interprète de Pour le plaisir était toujours en réanimation mais qu'un retour à la vie normale se profilait enfin.

La convalescence en rééducation d'Herbert Léonard sera suivie d'une "réhabilitation (programme complémentaire)" qui devrait durer deux à trois semaines indique-t-elle. La femme d'Herbert Léonard se veut positive et espère même un retour prochain à la musique. "Mi-septembre (au plus tard) devrait être une bonne date pour envisager 'sa rentrée' : une nouvelle route vers la musique... peut-être", écrit-elle.

La femme d'Herbert Léonard tient également à remercier ceux qui soutiennent son mari. "Merci pour tous les messages que nous recevons et dont lui faisons part au fur et à mesure, messages d'amitié et de soutien", écrit-elle en conclusion de ce message enthousiaste également signé par la maison de productions Gloussie Music.