Inès Rau : Le top trans de 28 ans va séduire Romain Duris

À 28 ans, le top model trans français Inès Rau a été choisi pour donner la réplique à Romain Duris dans l'adaptation très attendue de la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes. Dans cette série produite par Canal+, la jeune femme incarnera Marcia qui croisera la route du héros sans domicile fixe. Le temps d'une soirée, la musique de Vernon touchera particulièrement Marcia, dont le charme aura, en retour, un grand impact sur lui...

C'est le premier rôle d'Inès Rau qui fut en 2017 la première femme trans à poser dans Playboy, édition américaine s'il vous plaît ! Elle a également été l'égérie de la maison Balmain. À 28 ans, Inès Rau décroche donc son premier rôle dans la très attendue série de Cathy Verney, à qui l'on doit les deux saisons de Hard. Vernon Subutex propose un casting alléchant composé de Céline Sallette, Philippe Rebbot, Florence Thomassin et bien d'autres qui incarneront la galerie brillante de portraits imaginée par Virginie Despentes.

Décomplexée

Ce vendredi 23 novembre 2018, Inès Rau a les honneurs du grand portrait de Libération. La jeune femme qui sortira son autobiographie, intitulée Femme, le 28 novembre chez Flammarion, revient sur l'ensemble de son parcours avec beaucoup de sincérité. Elle parle également de sexe, de plaisir et de désir avec l'envie de décomplexer toutes les femmes sur ces sujets. Pour rappel, Inès Rau avait été nommée dans la catégorie Personnalité de l'année aux Out d'or 2018, un événement unique en France qui réunit sphères militante, médiatique, culturelle, politique et sportive, et récompense les artistes, journalistes et personnalités ayant incarné une représentation positive des personnes LGBTI.

Après cette première expérience sur Canal+, Inès Rau espère poursuivre dans cette voie. Elle aime François Ozon, Cédric Klapisch et Jacques Audiard. L'appel est lancé.