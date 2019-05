Ireland Baldwin : La fille d'Alec Baldwin mannequin pour Aldi !

La fille d'Alec Baldwin et Kim Basinger (et cousine de l'épouse de Justin Bieber, Hailey Baldwin) a réalisé deux passages sur le podium du défilé, un habillée d'un pull à capuche et fermeture éclair gris et d'un mini-short rose pâle, et le second vêtue d'une longue robe rouge. Ireland a ensuite accompagné la créatrice Michelle Hunziker pour le final et les salutations aux invités présents.

La collection de Michelle Hunziker pour Aldi sortira le lundi 3 juin 2019.