Iris Mittenaere affiche sa cambrure de rêve et fait baver les internautes

Celle qui a été élue Miss France 2016 puis Miss Univers la même année n'en finit plus de faire tourner des têtes. En plus d'avoir fait sensation lors de l'élection de Miss France 2018 à Châteauroux, Iris Mittenaere s'affiche toujours plus belle et sensuelle.

Mardi 19 décembre 2017, la jolie brune de 24 ans a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram. Elle prend y la pose de profil, le visage tourné vers l'objectif. Vêtue d'une longue robe bleu ciel moulante et décolletée dans le dos, elle dévoile sa cambrure de rêve.