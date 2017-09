Iris Mittenaere bombesque : Son décolleté XXL fait des ravages

Depuis son sacre au concours de Miss Univers 2017 en janvier dernier, Iris Mittenaere fait la fierté du drapeau tricolore. Notre reine de beauté nationale parcourt le monde entier, et fait l'unanimité. Sur Instagram, l'ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais compte désormais 1,2 million d'abonnés, un chiffre qui ne cesse d'augmenter quotidiennement. Et on comprend mieux pourquoi lorsqu'on regarde ses clichés qui laissent rêveurs, tant par les destinations... que par les photos d'elle postées.

L'une des dernières en date a particulièrement fait réagir la Toile. On la voit au premier jour de la Fashion Week new-yorkaise, poser au côté de Kara McCullough, Miss USA 2017. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle assure le spectacle face à sa consoeur américaine. Et point de chauvinisme là-dedans ! Habillée d'un costume en satin bleu nuit sur un top noir moulant, la belle frenchie de 24 ans affiche un décolleté XXL qui a littéralement fait chavirer ses aficionados sur le réseau social.