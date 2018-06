Isabelle Boulay : Son chéri Eric Dupond-Moretti victime d'un vol bien organisé

Eric Dupond-Moretti n'est pas prêt d'oublier cette matinée du 16 juin 2018. Invité au festival Des livres, des stars qui se déroule à l'espace Borély de Marseille et qui rassemble pendant trois jours (les 15, 16 et 17 juin 2018), des personnalités venant de tous horizons, acteurs, chanteurs, humoristes, grands chefs, animateurs télé, top models... le compagnon d'Isabelle Boulay a été victime d'un vol dans le hall de son hôtel.

France Bleu, qui révèle l'incident, rapporte que le célèbre avocat de 57 ans s'est vu tendre un piège. Le coup monté a été filmé dans son intégralité par les caméras de vidéosurveillance. Celui qui a récemment sorti le livre Dictionnaire de ma vie aux éditions Kero s'est retrouvé face à un homme visiblement en plein malaise. Un leurre pour attirer son attention et pour qu'un autre, habillé d'un costume, lui vole sa mallette. Si le ténor du barreau a pu récupérer son porte-documents, l'argent liquide et la montre qui s'y trouvaient ont quant à eux disparu. Eric Dupond-Moretti ne compte pas en rester là et a d'ores et déjà déposé une plainte.

Le compagnon de la chanteuse canadienne Isabelle Boulay était en route pour donner une conférence de presse au festival Des livres, des stars dont le président d'honneur est cette année Michel Drucker et Estelle Lefébure sa marraine. L'événement littéraire a été marqué par un hommage à Johnny Hallyday vendredi, jour du 75e anniversaire du chanteur, en présence de son producteur historique Jean-Claude Camus qui s'est exprimé sur RTL le même jour. L'ami proche de Laeticia Hallyday a notamment donné des nouvelles peu rassurantes de la veuve de Johnny Hallyday, déclarant qu'elle "va très très mal à Los Angeles".