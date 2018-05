Jada Pinkett Smith perd ses cheveux : "Vais-je devenir chauve ?"

Si Jada Pinkett Smith porte régulièrement des turbans ces derniers temps, ce n'est pas pour lancer une nouvelle mode mais pour camoufler un véritable problème.

Lors d'un nouveau numéro de son émission Red Talk Table qu'elle anime sur Facebook et qui attire des millions de téléspectateurs, l'actrice américaine de 46 ans, récemment dans la comédie Girls Trip, a révélé pourquoi elle ne quittait plus cet accessoire : "Beaucoup de gens me demandent pourquoi je porte des turbans. Je n'en avais pas encore parlé. Ce n'est pas facile d'en parler mais je vais le faire."

Pour la toute première fois, la femme de Will Smith a ainsi confessé "avoir des problèmes de perte de cheveux". "C'était terrifiant lorsque cela a commencé. Un jour, j'étais sous ma douche et mes mains étaient remplies de cheveux et je me suis demandé : 'Vais-je devenir chauve ?'", a-t-elle partagé en présence de sa fille Willow Smith, 17 ans, et de sa mère Adrienne Banfield-Jones. "C'est pour cela que je coupe mes cheveux et que je continue de les couper", a-t-elle ajouté sur ce délicat sujet.

Très attachée à ses cheveux, la star américaine ne peut malheureusement pas enrayer le processus parce qu'elle n'en connaît pas la cause. "J'ai fait tous les examens possibles. Ils ne savent pas pourquoi", a déploré l'actrice. Son entourage a pourtant son avis. Sa maman suspecte que le stress en soit la cause tandis que d'autres proches penchent plutôt pour une maladie de la peau appelée alopécie.