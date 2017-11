JDWC : Jordan Boury, entouré d'Ayem et Natoo, est champion de France !

Il y avait des rivaux de haut niveau, anciens finalistes ou gamers à gros pseudo, un jury de haut vol et, pour la première fois, des caméras de télévision... De quoi avoir la pression, mais rien qui puisse empêcher Jordan Boury de devenir champion de France de Just Dance, pour sa toute première participation en quatre éditions !

Qualifié lors de l'un des "Just Dance Days" pour la finale nationale française de la Just Dance World Cup, compétition internationale de danse organisée par Ubisoft, le jeune homme de 17 ans, qui pratique la danse (hip hop et classic jazz) depuis ses 9 ans, a décroché le titre le 29 novembre 2017. L'événement était diffusé, de manière inédite, sur NRJ12, avec un tandem formé par Ayem Nour et Benoît Dubois à l'animation.

Devant le jury composé des danseurs et chorégraphes Brahim Zaibat (Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires, Danse avec les stars) et Mehdi Kerkouche (Le Roi Soleil, Cléopâtre, Star Academy) ainsi que de la youtubeuse qui "sait pas danser" mais s'y connaît, Natoo, Jordan Bourry, dans l'ultime duel, a dominé Antoine Magne, également issu des "Just Dance Days". Les principaux challengers – The Fairy Dina, tenante du titre et déjà deux fois sur le podium mondial, Hugo "Of Hugo" Pelletier, finaliste l'an passé, ou encore l'expérimentée Laurene "Aerryne" Stromboni, finaliste 2014 – ont mordu la poussière sur le dancefloor.

Grâce à sa victoire, Jordan Boury a gagné le droit de représenter la France face aux champions des autres nations lors de la grande finale mondiale prévue au printemps 2018. Ils seront alors 17 à défier le Turc Umutcan Tutuncu, alias Technoth, qui défendra sa couronne. Outre notre Frenchie et le champion en titre, cinq des prétendants sont déjà connus, comme on peut le découvrir sur le site officiel de la Just Dance World Cup.

Chez nos voisins européens, de grandes finales télévisées, produites comme en France par le groupe Webedia et arbitrées par des personnalités locales, livreront le nom de quatre autres finalistes. Ce sera le 7 décembre en Italie, le 22 en Espagne, le 27 en Allemagne et le 5 janvier au Royaume-Uni.

Jordan, ne perds pas le rythme !