Jeanfi Janssens – DALS : "Je suis épuisé, aminci, fatigué..."

Interrogé par Laurent Ruquier, qui avait récemment moqué son look dans Danse avec les stars, Jeanfi Janssens n'a rien caché de son état de fatigue. Mais, toujours de bonne volonté, il a souligné ses gros progrès au fil des semaines.

"Je suis épuisé, éreinté. Je suis aminci, fatigué. Je suis à fleur de peau, je le sens bien. Tu me dis un mot de travers et je pleure !", a-t-il confié. Alors que l'animateur plaisantait en affirmant qu'au vu de ses prestations précédentes, le prochain prime du 20 octobre serait son "dernier samedi", Jeanfi Janssens ne semblait pas d'accord. "Oh arrêtez, vous aller me porter la scoumoune. Elle était très très belle ma valse [lors du dernier numéro, au cours duquel c'est Vincent Moscato qui a été éliminé, NDLR]. Reconnaissez quand même que je mets tout mon coeur. Je progresse. Alors c'est pas top, top ok je le reconnais. Mais c'est quand même mieux qu'il y a trois semaines !", a-t-il ajouté.

Au cours de l'émission, Jeanfi Janssens (qui se produit avec le spectacle Jeanfi décolle) a aussi raconté avoir assisté à un anniversaire en présence de sa grande copine Karine Le Marchand, samedi 13 octobre après le prime de DALS. À cette occasion, il a rencontré Thomas, l'ostréiculteur gay de L'amour est dans le pré. Malheureusement, le courant n'est pas passé. "Autant je l'ai aimé à la télé, autant là, sur le plan personnel, je ne l'ai pas trouvé très aimable...", a-t-il lâché. Toutefois, ce soir-là, Jeanfi est tombé nez à nez avec un homme qu'il convoitait, a-t-il révélé...

Thomas Montet