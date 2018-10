Jenifer confrontée à ses "démons" : "Je peux avoir des idées noires"

De retour dans les bacs avec Nouvelle Page (parution le 26 octobre 2018), son huitième album studio pop qui fait écho aux tubes de ses débuts et qui passionne déjà les fans avec le premier extrait Notre idylle, Jenifer a accordé un entretien au magazine Grazia pour évoquer ce grand come-back musical.

Lors de cette interview sans langue de bois, la chanteuse a notamment évoqué sa sérénité retrouvée, admettant que les années qui passent l'aident à mieux s'accepter telle qu'elle est. "Avec l'âge, je ne perds pas mes doutes : je me remets en question tout en acceptant qui je suis. La vie est trop courte pour se prendre la tête et je me la prenais trop à un certain moment. Là, il y a un lâcher-prise. Aujourd'hui, j'assume mes failles, et ça fait du bien. Je ne vais pas dire que je dors mieux, ce n'est pas encore totalement le cas, mais ça revient progressivement", assure-t-elle.

À bientôt 36 ans (elle les fêtera le 15 novembre), Jenifer s'offre donc un nouvel équilibre. Une belle évolution pour la star qui a notamment une peur panique du vide et qui concède qu'"on a tous nos démons". Il faut dire que la jolie Corse a "tout vécu très vite, très tôt : le premier amoureux, la première scène, le succès, le premier bébé". Un succès fulgurant qui "isole, l'air de rien". "On n'a plus de temps pour soi, on passe d'une loge à une scène, à un bus, à un studio, à un plateau télé. J'ai choisi d'avoir une vie à côté, d'avoir un enfant [son fils aîné Aaron, dont le papa est Maxim Nucci, NDLR] qui va avoir 15 ans au mois de décembre. Dès que je ne suis plus active, je peux avoir des idées noires. Je repense à des choses que je n'ai plus, des personnes que j'ai perdues, et cela me rend mélancolique", poursuit-elle.

J'ai une forme d'autisme

Pour y remédier, celle qui est aussi maman d'un petit Joseph (4 ans, dont le papa est l'acteur Thierry Neuvic) s'occupe autant que possible, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. "Je sors me balader dans un parc, je remonte sur scène, je passe du temps avec mes enfants, en studio avec mes musiciens... J'ai une forme d'autisme. Des images et des phrases se bousculent dans ma tête et, d'un coup, je n'arrive plus à m'exprimer. Une sorte d'hyperactivité, un manque de concentration. Je ne tiens pas en place. Petite, je ne pouvais pas rester à mon bureau en classe. Aujourd'hui, je ne peux pas rester à un dîner trop longtemps sans me lever de table. Je me disais que ça passerait avec l'âge mais pas du tout", conclut-elle.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Jenifer dans le magazine Grazia en kiosques le 12 octobre 2018.