Jenifer : "J'ai déjà fini dans un commissariat"

L'heure est à confesse ! Jenifer s'est livrée comme rarement pour l'émission culte de TF1, acceptant de lever le voile sur les coulisses de sa vie. La star est notamment revenue sur ses jeunes années, peu avant sa participation victorieuse à la Star Academy.

Revenant sur ses premiers pas dans la chanson, Jenifer a expliqué que lorsqu'elle avait 14 ans, elle avait déjà "des lolos" et qu'elle se maquillait et se perchait "sur des hauts talons" afin de faire croire qu'elle était majeure pour se produire dans des cafés... en le cachant à sa maman ! "Ma mère a subi. Elle est extrêmement naïve et je profitais de sa naïveté pour faire bien des choses. J'ai fait énormément de bêtises. J'ai déjà fini dans un commissariat, oui", a-t-elle lâché.

L'interprète de Ma révolution, Paradis secret ou Notre idylle, questionnée pour savoir si les bêtises en question pouvaient être "des petits vols, des petits larcins, des petites choses comme ça", elle a admis que oui. "Oui, des petites choses comme ça." De quoi faire de la peine à sa maman. "Elle m'a dit qu'elle était déçue. Je ne voulais jamais décevoir ma mère. Du coup, ça m'a encore plus donné envie de chanter. Je me suis concentrée là-dessus et ça m'a cadrée, totalement", a-t-elle ajouté.

Le disque de Jenifer, Nouvelle Page sortira le 26 octobre. La star, que l'on retrouvera dans The Voice Kids, partira en tournée dès le 8 mars 2019.

Thomas Montet