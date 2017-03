Jenifer: La famille de Claire, morte dans l'accident, "n'attend rien de sa part"

"On entend parler d'elle, mais c'est ma soeur qui est décédée !" En deuil, Stevie Ponchy ne cache ni ses interrogations ni ses rancoeurs : dans un entretien accordé au magazine Public, le frère de Claire Ponchy, la jeune femme de 22 ans qui a trouvé la mort dans l'accident survenu sur l'A1 impliquant le van de la chanteuse Jenifer, s'émeut du tour médiatique qu'a pris le drame et de l'attention focalisée – malgré elle – sur l'artiste.

Victime elle aussi, légèrement blessée au tibia, Jenifer avait suscité sans le vouloir des réactions mitigées lorsqu'elle s'était exprimée quelques heures après le drame : "Nous avons eu une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leur famille", avait-elle écrit sur Twitter. Le choix des mots ("chance inouïe") et l'utilisation d'un emoji bisou (deux lèvres roses) avaient été assez largement considérés comme inappropriés au regard de la mort tragique de Claire Ponchy et des inquiétudes autour de l'état de santé des deux autres occupants de la Citroën C2 percutée de plein fouet par le minibus de l'artiste et cinq de ses collaborateurs, qui revenaient d'un concert au Cirque royal de Bruxelles. Deux jours plus tard, la chanteuse, "le coeur lourd", reprenait la parole, plus longuement et sur Facebook cette fois, pour annoncer sa décision d'annuler toutes les dates à venir de sa tournée, faute de pouvoir "trouver les forces physiques et psychologiques" après le choc de l'accident.

C'est son chauffeur qui est fautif

S'il a le bon sens de ne pas lui jeter la pierre, Stevie Ponchy ne cache pas son amertume lorsque Public lui demande si Jenifer a contacté l'entourage de Claire : "Pas du tout. Avec son bobo à la jambe, elle est tellement à plaindre... On entend parler d'elle, mais c'est ma soeur qui est décédée ! De toute façon, on n'attend rien de sa part, et puis elle n'y est pour rien : c'est son chauffeur qui est fautif", déclare-t-il. Il révèle par ailleurs qu'une plainte a été déposée contre le conducteur de la C2 à bord de laquelle Claire se trouvait, un certain Malik qu'elle ne connaissait "pas spécialement", et qu'une autre devrait l'être visant le chauffeur du minibus de la chanteuse.

Il a surtout profité de cet entretien pour faire le portrait d'une "perle", une jeune femme "pétillante", "très gentille", "qui adorait faire la fête" et "aimait la vie". Dimanche soir, elle était d'ailleurs sortie s'amuser à Paris après avoir fini son service à la Brasserie parisienne, à Compiègne, où elle vivait depuis deux ans.

Une page Facebook à la mémoire de Claire Ponchy ("Un ange parti trop tôt") a été créée par celui qui était son petit ami depuis cinq mois, Jeremy. Son corps, qui a été autopsié, devait être rapatrié ce vendredi à Amiens, sa ville d'origine, où ses obsèques auront lieu lundi 13 mars. Une cagnotte Leetchi a été ouverte pour ceux qui souhaitent manifester leur soutien par une contribution.

La rédaction de Purepeople réitère ses sincères condoléances à tous les proches de Claire en ces moments douloureux...