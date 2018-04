Jenna Dewan fait son retour sur Instagram en supprimant le nom "Tatum"

Le 3 avril 2018, Jenna Dewan et Channing Tatum annonçaient leur divorce via une publication Instagram commune, mettant ainsi fin à douze ans de relation et neuf ans de mariage. Une séparation qui en a surpris plus d'un tant les deux comédiens et danseurs se sont montrés particulièrement complices jusque dans les jours précédant l'annonce officielle. Depuis, la jeune femme fait un retour en douceur sur les réseaux sociaux et semble tourner progressivement la page.