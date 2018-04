Jennifer Aniston séparée de Justin Theroux: Sortie remarquée pour la célibataire

Justin Theroux semble bien mieux vivre son divorce que Jennifer Aniston. Si l'acteur de 46 ans s'affiche sur les réseaux sociaux mais aussi en charmante compagnie en bas de son appartement de New York, Jennifer Aniston se montre bien plus discrète. Surveillée de près par les médias américains, l'ex-star de Friends n'a pas pu échapper aux photographes jeudi 5 avril 2018 lorsqu'elle s'est rendue dans un salon de coiffure de Los Angeles.

Attendue à la sortie de l'établissement Balayage By Nancy Braun situé à Beverly Hills, l'actrice américaine de 49 ans n'est pas apparue dans une forme des grands jours. En mode casual, vêtue d'un pantalon kaki, d'une veste en cuir noire et de boots marron, Jennifer Aniston n'était pas maquillée et portant une large paire de lunettes. Accompagnée de son garde du corps qui l'a conduite jusqu'à la voiture qui l'attendait, l'ex-femme de Brad Pitt n'a décroché aucun sourire. Les médias américains qualifient pourtant la star célibataire de "fraîche". Jennifer Aniston a souvent su se montrer plus lumineuse qu'à cette sortie du salon de coiffure...

Cette rare sortie de l'actrice intervient presque deux mois après qu'elle a officialisé sa rupture avec Justin Theroux. "Afin d'éviter le plus possible toute spéculation, nous avons décidé d'annoncer notre séparation. Cette décision a été prise de manière mutuelle et avec beaucoup d'amour, à la fin de l'année dernière. Nous sommes deux meilleurs amis qui ont choisi de prendre des chemins séparés en tant que couple mais nous avons hâte de poursuivre notre amitié que nous chérissons. (...) Avant toute chose, nous sommes déterminés à préserver le profond respect et l'amour que nous avons l'un pour l'autre", avait-elle fait savoir via un communiqué.

Jennifer Aniston et Justin Theroux s'étaient mariés en 2015. Les deux stars se fréquentaient depuis le printemps 2011 et n'ont jamais eu d'enfants.