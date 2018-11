Jennifer Lauret mariée à Patrick depuis 10 ans : "Je suis dans la séduction"

Jennifer Lauret est certes une comédienne discrète mais elle est surtout très populaire. C'est normal, la jolie trentenaire a grandi sous les yeux des téléspectateurs, d'abord en interprétant la fille de Julie Lescaut de 1992 à 2014 ou en participant à Une famille formidable ou plus récemment à Camping Paradis sur TF1. Côté famille, Jennifer (38 ans), maman de quatre filles, est également comblée grâce à son compagnon...

Interrogée par nos confrères du magazine Gala, la comédienne a en effet accepté d'évoquer ses dix années de mariage avec Patrick, un investisseur immobilier avec qui elle coule des jours heureux à Bordeaux. "Pour nos cinq ans, nous avons renouvelé nos voeux, en petit comité. J'étais en tournage, donc ce n'était pas simple à organiser. Mais nous y tenions car il nous semble important de partager ces moments avec nos amis", a-t-elle commencé.

Et Jennifer Lauret de poursuivre sur le secret d'une telle longévité amoureuse : "Avec Patrick, je suis toujours dans la séduction, je fais attention à lui, je me parfume le soir avant de me coucher, je me coiffe et je me maquille, même le dimanche. Ce sont des petites attentions au quotidien, des détails qui permettent à un couple de durer."

Pour rappel, Jennifer Lauret est la maman de quatre enfants : Carla (19 ans), née de sa précédente relation avec Yannick et qui a quitté le domicile familial afin de se consacrer à la poursuite de ses études, mais aussi Shaana (11 ans), Anna (8 ans) et Nell (6 ans). Bref, une jolie tribu !

