Jesse Williams divorce : La star de Grey's Anatomy surpris avec une belle blonde

Les rumeurs vont bon train concernant le beau Jesse Williams, alias docteur Jackson Avery dans la série Grey's Anatomy. Et de récentes photos prises de lui en charmante compagnie ne vont sans doute pas arranger la situation...

Le mois dernier, nous avons appris par la presse américaine que le charmant comédien de 35 ans a demandé le divorce à son épouse depuis cinq ans, Aryn Drake-Lee. Les absences répétées de l'acteur ainsi que le déménagement du couple de New York à Los Angeles aurait eu raison de leur union.

Mais, il se murmurait que le père de famille – Sadie (3 ans) et Maceo (1 an et demi) – s'était dangereusement rapproché de la belle Minka Kelly, avec qui il s'est envolée pour Paris pour des raisons professionnelles. Les deux acteurs ne se sont pas revus depuis et celui qui a fait une apparition dans le clip Russian Roulette de Rihanna semble déjà aller de l'avant.

Lundi 15 mai, c'est toujours sans son alliance qu'il a été photographié en train de déjeuner au restaurant Little Doms avec une mystérieuse inconnue. Si l'on ignore la nature de la relation entre le jeune homme et la jolie blonde, leur discussion semblait très animée et la femme très concentrée par ses papiers. On a connu plus galant comme rendez-vous...

Peut-être s'agissait-il seulement d'un déjeuner d'affaire. A suivre...

Coline Chavaroche