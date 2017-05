Jessica Thivenin en couple avec Anthony Matéo ? Ils ne se quitteraient plus...

Que se passe-t-il quand une Marseillaise de W9 et un Ange de la télé-réalité de NRJ12 fraîchement célibataires se rapprochent ? Jessica Thivenin et Anthony Matéo vont apparemment bientôt le savoir...

En effet, à en croire nos confrères de Public, la blonde qui était encore récemment en couple avec Nikola Lozina et l'ex de Kim Glow seraient devenus inséparables depuis quelques jours. Toujours selon le magazine people, le duo aurait été aperçu vendredi dernier alors qu'il sortait de la clinique des Champs-Elysées à Paris, un centre spécialisé dans la chirurgie et la médecine esthétique, après un simple soin du visage.

Jessica et Anthony ne se quitteraient plus depuis qu'ils ont fait connaissance le 29 avril dernier lors d'un booking en boîte de nuit à Montpellier. Seulement voilà, si idylle naissante il y a, nos starlettes vont certainement devoir affronter très vite les foudres de leurs ex très actifs sur les réseaux sociaux. Rappelons que Kim (qui ne s'entendait pas très bien avec Jessica lorsqu'elles étaient toutes les deux les stars des Marseillais) a été très attristée par sa séparation avec le beau gosse et que Nikola, bien qu'on l'ait aperçu au côté de son ex Milla Jasmine dernièrement, ce qui a énervé Jessica, a été très amoureux de la sudiste.

Enfin, rappelons également que Jessica tournera dans quelques semaines Les Marseillais VS Le Reste du monde (W9) et il se murmure dorénavant que le charmant Anthony pourrait lui aussi être de la partie... Affaire à suivre !