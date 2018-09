Jessica Thivenin nostalgique : Elle dévoile une photo de ses années collège

Jessica Thivenin n'a pas peur de faire face à son passé. La candidate incontournable de l'émission de télé-réalité Les Marseillais était d'humeur nostalgique ce jeudi 27 septembre 2018 et elle a fait plaisir à ses 3,3 millions d'abonnés en dévoilant une photo d'elle adolescente.

"Regardez ce que j'ai trouvé en rangeant mes photos", déclare-t-elle sur Snapchat. Sur le cliché, Jessica apparaît avec un look bien différent de celui qu'on lui connaît : brune, la taille élancée et la silhouette fine dans un jean taille basse, elle s'affiche assez rock'n'roll et pose fièrement devant l'objectif. Malgré ses dernières opérations chirurgicales, la chérie de Thibault Garcia est facilement reconnaissable.

À cette époque, Jessica ne s'attendait certainement pas à devenir une influenceuse suivie par des milliers de fans et adulée par les téléspectateurs en cartonnant chaque soir aux côtés de ses "fratés" Julien Tanti, Kevin Guedj ou Paga. Pourtant, elle en a fait du chemin depuis sa vie à Marseille. Aujourd'hui, la blonde au tempérament volcanique vit à Dubaï et voyage aux quatre coins du monde. C'est ce qu'on appelle une véritable success story.