Jesta et Benoît (Koh-Lanta) : Leurs retrouvailles surprise avec une ex-candidate

Koh-Lanta (TF1) ne crée pas que des couples. Si Jesta et Benoît sont tombés fous amoureux sur le tournage de Koh-Lanta : L'île au trésor en 2016, les deux tourtereaux ont également lié une belle amitié avec l'une des ex-candidates de cette édition : Candice. Ce jeudi 9 août 2018, le trio s'est réuni !

C'est Candice qui est à l'origine de ces retrouvailles inattendues immortalisées sur Instagram ! Celle qui a participé à Koh-Lanta : Le Combat des Héros en 2018 attendait Benoît et Jesta dans un restaurant et les a surpris. Plus enjoués que jamais, les deux amoureux étaient ravis de revoir la jolie blonde.

Tout ce beau monde s'est ensuite retrouvé dans un appartement. Toujours aussi complices, Jesta et Candice n'ont pas hésité à se mettre en scène et à délirer ensemble. De son côté, Benoît a pris la pose avec la chérie de Jérémy.

Pour rappel, Jesta et Benoît ont fait leur grand retour à la télévision en participant La Villa, la bataille des couples, toujours en diffusion sur TFX.