Jesta (Koh-Lanta) : Baby bump impressionnant à quelques jours du mariage !

Après trois ans d'amour, Jesta et Benoît, qui se sont rencontrés lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016, attendent avec impatience l'arrivée de leur premier bébé. Mais ce n'est pas tout : le couple s'apprête également à se marier ! À quelques jours de leur union, ils se dévoilent plus complices que jamais, et Jesta affiche un baby bump impressionnant.

Jesta y tenait, elle va se marier avant l'arrivée de bébé ! C'est donc avec un ventre très arrondi qu'elle dira "oui" à Benoît. Si pour l'heure, ils préfèrent garder les détails de leur mariage sur le thème champêtre-fleuri pour eux, les amoureux en disent un peu plus sur la date. "Je garde la date précise perso mais c'est très très bientôt", a répondu la belle à un fan mercredi 1er mai sur Instagram.