John Travolta face au cancer d'Olivia Newton-John : Des mots touchants

Après avoir été les irrésistibles superstars du film culte Grease, ils sont devenus des amis inséparables, en dépit de la distance et de leurs carrières respectives. Mais face au deuxième cancer qui frappe Olivia Newton-John, son ex-partenaire de jeu John Travolta n'a pas hésité à aller au chevet de son amie et d'afficher un soutien public bouleversant.

Il y a une semaine, la star annonçait qu'elle était atteinte d'un deuxième cancer du sein (le premier s'était déclaré en 1992). Cette fois, les métastases auraient atteint son sacrum. Mais l'actrice de 68 ans avait tenu à rassurer tout le monde : "Je me sens bien et je suis soutenue par ma famille, mes amis et suivie par une équipe médicale aux États-Unis et une autre dans mon centre de lutte et de recherche contre le cancer à Melbourne."

De son côte, John Travolta (qui s'apprête à tourner dans Speed Kills, un drame avec la star de Vikings Katheryn Winnick) a transmis un communiqué publié en exclusivité par People – dans le cadre d'une couverture à propos du combat que mène Olivia Newton-John. Selon lui, "Olivia a toujours été un être humain incroyable et une inspiration pour des millions de gens", ajoutant que si "si nous mettons notre bonnes intentions à son égard pour qu'elle passe à travers – et je la connais bien –, elle sentira le et cela l'aidera". "Nous l'aimons et elle nous aime", a conclu l'acteur âgé de 63 ans.

Elle n'est pas naïve et elle ne se laisse pas aller

Avec un tel soutien, nul doute qu'Olivia Newton-John aura encore plus de forces pour vaincre cette maladie. Son mari, John Easterling, croit aussi en ses chances. "On est tous les deux intimement persuadés qu'elle réussira à vaincre ce cancer. On n'essaie pas d'être positifs. On est absolument certains qu'on va contourner ce problème", a déclaré l'époux de la comédienne qui "n'est pas naïve et ne se laisse pas aller". "Elle parvient à voir le lumière dans les moments obscurs. Elle l'a toujours fait", a expliqué de son côté son amie de longue date Leeza Gibbons.

Le diagnostic de son cancer est tombé alors qu'Olivia Newton-John s'apprêtait à se lancer dans une tournée en Amérique du Nord. Avant d'espérer retrouver la scène, la comédienne et chanteuse anglo-australienne suit une radiothérapie, renforcée par un traitement naturel suggéré par les médecins de son centre à Melbourne. Guérie de son premier cancer qui l'avait particulièrement marquée, l'actrice avait ouvert cet établissement grâce à un appel de dons.