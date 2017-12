Johnny Hallyday: Amanda Sthers déplore la "course à qui le connaissait le mieux"

À la fin du mois de novembre, alors en promotion de son long métrage Madame avec Rossy de Palma, Amanda Sthers s'était montrée terriblement émue sur le plateau de C à vous sur France 5. Après avoir visionné des images de l'interprète de Je te promets et d'elle datant de 2013, elle avait été submergée par l'émotion et n'avait pas pu cacher ses larmes en parlant de Johnny Hallyday qui se battait contre un cancer du poumon : "Je pense qu'on se construit sur nos failles, certains tombent avec et d'autres, ça les rend de plus en plus forts. Johnny a cette force incroyable de renaître sans cesse, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il aille mal." Après avoir regardé l'extrait de son passage avec Johnny Hallyday, elle avait essuyé ses larmes et s'était excusée : "Pardon..." Anne-Elisabeth Lemoine reprend : "On comprend votre émotion ce soir, Amanda."

Les détails des obsèques de Johnny Hallyday ont été dévoilés : elles seront populaires. Comme le veut son épouse Laeticia, la dépouille de l'éternelle idole des jeunes descendra les Champs-Élysées samedi 9 décembre. Sébastien Farran, manager de l'artiste, a précisé : "Le cortège funéraire pour l'hommage à Johnny Hallyday partira samedi à 12h de la place de l'Étoile pour descendre l'avenue des Champs-Élysées en direction de l'église de la Madeleine, dans le centre de Paris." Son cercueil sera suivi "d'une équipe de motards et bikers".