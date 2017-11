Johnny Hallyday – Amanda Sthers émue : "Je ne peux pas croire qu'il aille mal"

En 2013 sortait l'autobiographie de Johnny Hallyday, écrite avec la complicité d'Amanda Sthers. Un livre dans lequel le rockeur s'était livré comme jamais, le duo s'était confié durant le 20 heures de France 2 cette année-là. Le Taulier expliquait qu'il se reconnaissait dans l'auteure et ses démons. De son côté, l'écrivaine retrouvait en Johnny ses personnages de roman : "Il y a chez Johnny ce qu'il y a dans mes personnages : la schizophrénie, l'absence du père. Je voulais savoir ce qu'il se passe dans ce corps, dans cette tête pour avoir envie d'être pendant 50 ans sur le devant de la scène. Si la femme était effrayée par le personnage, l'écrivaine était fascinée." Quatre ans plus tard et sur le plateau de C à vous sur France 5, Amanda Sthers est invitée à revoir ces images et à parler de son ami chanteur, qui lutte contre un cancer du poumon. Submergée par l'émotion, elle ne peut cacher ses larmes.

"Je pense qu'on se construit sur nos failles, certains tombent avec et d'autres, ça les rend de plus en plus forts. Johnny a cette force incroyable de renaître sans cesse, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il aille mal", confie la réalisatrice de Madame dans C à vous. Après avoir regardé l'extrait de son passage avec Johnny Hallyday sur France 2 en 2013, l'auteure essuie ses larmes et s'excuse : "Pardon..." Anne-Elisabeth Lemoine reprend : "On comprend votre émotion ce soir, Amanda."

La santé de l'icône nationale préoccupe la France entière. Après plusieurs jours d'hospitalisation, durant lesquels il a subi une batterie d'examens et une nouvelle séance de chimiothérapie, comme chaque mois depuis la découverte de son cancer, Johnny Hallyday est rentré à son domicile de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) samedi 18 novembre. Depuis, ses proches donnent régulièrement des nouvelles du vaillant artiste.