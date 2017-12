Johnny Hallyday : Après Guillaume Canet, Marion Cotillard partage son chagrin

La France entière est en deuil depuis l'annonce de la disparition de Johnny Hallyday, dans la nuit du 5 au 6 décembre. Le rockeur a succombé à un cancer du poumon et sa mort a plongé le pays dans la tristesse, chaque Français ayant un, voire plusieurs souvenirs, qui le lie à l'icône nationale. Marion Cotillard fait partie des innombrables personnalités qui ont exprimé leur tristesse. La Môme avait eu le plaisir de collaborer avec lui sur le tournage de Rock'n'Roll, dernière réalisation de son compagnon Guillaume Canet (qui a fait part peu avant de son chagrin) : "Tu vivais selon tes propres règles, ça s'appelle la liberté. Tu resteras ce roi indomptable qui nous a tant fait vibrer et rêver. Tu nous as tant donné, Johnny. Ton énergie flamboyante Ta Voix Ton regard si beau teinté d'humour et de bienveillance Ton Rock'n'roll. C'était un privilège de te connaître Tu laisses un grand vide. Mon amour éternel se mêle à celui de ta famille tes amis et tes fans. Johnny ta voix résonnera toujours. Repose en paix", a-t-elle écrit sur Instagram.