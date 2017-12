Johnny Hallyday hilarant dans "Rock'n Roll" : Guillaume Canet évoque son ami

Dans Rock'n Roll, il n'y a pas que Canet et Marion Cotillard qui faisaient preuve d'autodérision dans leur propre rôle. Le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, raconte comment Guillaume perd pied quand ils se rend compte de son image trop lisse et de son coup de vieux. Cherchant par tous les moyens à devenir "rock'n roll", il se rend en pleine nuit, par désespoir, chez son ami Johnny pour prendre des conseils. La scène fonctionne grâce à la nonchalance du rockeur et à la drôlerie de Laeticia qui dissimule illico la bouteille de vin apportée par Guillaume. Le couple crève l'écran : Johnny en rockeur demi-Dieu et Laeticia en épouse inquiète qui le traite comme un ado. Et puis Johnny a une réplique géniale quand il trouve qu'il fait "un peu frisquet" dans la pièce. On ne vous en dit pas plus...

Johnny Hallyday et le cinéma, c'est une histoire d'amour étonnante. Le rockeur n'a pas seulement joué son propre rôle comme dans Rock'n Roll ou Jean-Philippe auprès d'un autre de ses fans Fabrice Luchini. Johnny, c'est aussi l'émotion chez Lelouch (Salaud, on t'aime) et Patrice Leconte (L'Homme du train), mais aussi une star du polar hongkongais pour Johnny To (Vengeance)... Au début de sa carrière, il y a eu tous ces films pour les fans comme D'où viens-tu, Johnny ? en 1963 avec une certaine Sylvie Vartan. Plus tard, il tournera même avec le maître Jean-Luc Godard, avec une autre femme de sa vie, Nathalie Baye, dans l'intriguant Détective (1985). Sur grand écran, Johnny nous manquera aussi.