Johnny Hallyday : Ce que lui avait conseillé de faire Charles Aznavour...

A 93 ans, Charles Aznavour fait preuve d'une forme à toute épreuve. C'est ainsi que le chanteur a retrouvé son public parisien le temps d'une soirée à l'AccordHotels Arena, événement auxquelles de nombreuses stars ont assisté. Il en est une qui manquait terriblement, c'est Johnny Hallyday. Les deux hommes étaient très complices et se connaissaient depuis fort longtemps. Dans l'émission sur France 2 Thé ou café, diffusée ce dimanche 14 janvier, il revient sur leur relation pour Catherine Ceylac. Télé-Loisirs a diffusé un extrait en exclusivité.

A ses débuts dans les années 1960, Johnny Hallyday a été hébergé deux ans chez son aîné Charles Aznavour. Avec celui qui deviendra le Taulier, l'interprète de La Bohème organisait des petites sessions musicales : "Ma soeur jouait du piano, lui, il jouait de la guitare. On chantonnait ensemble."

Agé de près de vingt ans de plus que lui, Charles Aznavour ne voulait pas donner des conseils en chant – "je vais lui donner un conseil à travers ma manière de chanter, or c'est faux" – mais plutôt son avis : "Je lui ai conseillé de dire qu'il n'avait pas été élevé dans un ranch, comme on le disait. [...] Je lui ai aussi donné le conseil de faire son service militaire. De chanter aussi des chansons pour des gens plus âgés."

Ensemble, les deux hommes, que la mort sépare depuis le 5 décembre dernier, ont collaboré pour l'une des plus belles chansons du répertoire de Johnny Hallyday : Retiens la nuit. Charles Aznavour l'avait écrit pour lui en 1961 et elle apparaît dans le film où le rockeur est au côté de Catherine Deneuve, Les Parisiennes.