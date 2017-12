Johnny Hallyday, confidences face caméra : "La maladie c'est dans la tête"

En mars dernier, Johnny Hallyday annonçait officiellement être atteint d'un cancer des poumons. "On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité. Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance. Mes jours ne sont pas en danger. C'est un combat que je mène avec Laeticia et mes proches. J'irai au bout pour tous ceux qui m'aiment", écrivait à l'époque le chanteur de rockeur de 74 ans, tout en se montrant positif et combatif.

Quelques jours plus tard, le Taulier recevait deux journalistes, Jean-Christophe Rosé et Daniel Rondeau, à Los Angeles dans le cadre de la réalisation d'un documentaire inédit. Alors que la diffusion de celui-ci est annoncée depuis plusieurs jours pour le 12 décembre prochain sur France 2 (à partir de 20h50), la chaîne de service public propose un premier extrait de Johnny Hallyday, la France rock'n roll.

En studio, face à la caméra, Johnny Hallyday évoque sobrement son cancer. "La maladie, c'est dans la tête", a-t-il ainsi débuté l'entretien réalisé en avril. "Moi je ne suis pas malade, je vais très bien, merci. Soyons heureux !", a-t-il poursuivi avec la détermination qu'on lui connaît.

Parce que la musique et la scène n'ont jamais cessé de donner un sens à sa vie, l'époux de Laeticia Hallyday s'est toujours battu pour continuer à se produire en live, comme avec la tournée des Vieilles Canailles. "Je ne conçois pas de finir ma vie sans faire le métier que je fais (...), ma vie serait d'un ennui mortel. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien, j'ai confiance", a ainsi expliqué le rockeur préféré des Français.

La diffusion de Johnny Hallyday, la France rock'n roll – qui revient sur les différentes étapes qui ont marqué sa vie –, intervient quelques jours après que le chanteur a été annoncé mort, à tort bien heureusement, sur Twitter.