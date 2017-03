Johnny Hallyday : En forme malgré son cancer, il affiche son amour pour Laeticia

Lorsqu'il a confirmé qu'il était soigné pour un cancer, alors que le magazine Closer affirme dans son numéro paru jeudi 9 mars qu'il est "dans un état très préoccupant", Johnny Hallyday s'est voulu rassurant. "Je vais très bien et suis en bonne forme physique", a-t-il certifié dans son message posté sur les réseaux sociaux.

Pour la première fois depuis l'annonce qui a mis sa grande communauté de fans en émoi, l'emblématique chanteur français de 73 ans est apparu publiquement. BFMTV a diffusé ce matin des images de Johnny Hallyday quittant un restaurant de Malibu en compagnie de Maxim Nucci, le leader de Yodelice. Au volant de l'une de ses magnifiques voitures de collection, une sublime AC Cobra bleu marquée de son chiffre porte-bonheur, le numéro 7, caché derrière une paire de lunettes de soleil, le rockeur préféré des Français a adressé un signe aux photographes.

Si Maxim Nucci se trouve actuellement à Los Angeles avec Johnny Hallyday, c'est parce que les deux artistes planchent sur un nouvel album. Fidèle collaborateur du rockeur depuis la sortie de Jamais seul en 2011, l'ex de Jenifer travaille avec le monument de la chanson française sur son nouvel opus attendu pour l'automne prochain, qui succédera à De l'amour sorti en 2015. "On a commencé à travailler, on doit se revoir bientôt. Je dois lui ramener de nouvelles chansons et on va prendre le temps de faire un bon disque. C'est sa volonté d'être dans une musique qui a bercé sa vie, la musique qu'il affectionne par-dessus tout, donc on travaille dans cette direction", avait confié tout récemment Maxim Nucci à RTL.

Laeticia Hallyday, l'épouse de Johnny Hallyday, était également présente. Toujours handicapée par des béquilles à cause d'une blessure au pied gauche, la maman de Jade (12 ans) et Joy (8ans) est également apparue avec le sourire. En jean slim et chemisier blanc, la "femme de coeur" a reçu de doux baisers de celui dont elle est si fière et qu'elle admire tant, son "guerrier", son "lion", Johnny Hallyday.

Restée silencieuse durant 24 heures, Laeticia Hallyday a choisi de s'exprimer pour la toute première fois sur le nouveau cancer de son mari sur Instagram dans la soirée du 9 mars. Particulièrement touchante, elle a posté le message suivant sur sa page : "Merci à tous pour vos messages qui nous vont droit au coeur, merci de nous transmettre tant de force et d'amour. Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui continuera à défier les lois de la nature, c'est un guerrier, un lion. J'admire sa capacité à faire front et à tout surmonter avec tant de courage, d'humilité et de persévérance. Accompagnons-le pour qu'il remporte ce nouveau combat dans la dignité et la douceur. Nous vous aimons." Ces mots forts et poignants sont accompagnés une photo de famille prise après que le couple s'est rendu au département d'oncologie Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute de l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Photographié en extérieur, Johnny Hallyday pose avec sa femme, leurs deux filles et l'un de leurs nombreux chiens. Le message se voulait on ne peut plus clair : l'unité familiale face au cancer.