Johnny Hallyday en larmes face à "la plus belle déclaration d'amour" de Laeticia

En décembre 2007, Johnny Hallyday n'avait pu contenir son émotion en découvrant la touchante déclaration d'amour de son épouse Laeticia, enregistrée à l'époque pour l'émission Sacrée soirée sur TF1. Le 6 décembre 2017, c'est aussi la femme du mythique rockeur français qui avait pris la parole pour annoncer sa disparition à l'âge de 73 ans, lui qui s'est courageusement battu contre le cancer pendant de longs mois. "Mon amour, je t'aime tant", avait-elle notamment déclaré dans un bouleversant communiqué.

Quand je t'ai rencontré, j'avais à peine 20 ans...

Dix ans auparavant, Johnny Hallyday avait été pris de court après que Jean-Pierre Foucault lui avait soudainement annoncé une surprise. "Quelqu'un va te faire une grande et belle déclaration d'amour", avait prévenu l'animateur. C'est alors que la voix de Laeticia Hallyday a résonné dans une vidéo regroupant plusieurs souvenirs du couple. "Bonsoir mon ange. Quand je t'ai rencontré, j'avais à peine 20 ans. Ce jour-là, tu as sauvé mon âme, tu m'as guérie d'un mal qui me rongeait depuis ma plus petite enfance. Tu m'as appris à m'aimer et je t'en suis reconnaissante à jamais. Cela fait treize ans que nous sommes ensemble. Au fil du temps, j'ai découvert tes démons. Le plus dur, c'était d'accepter tes silences. Et de te laisser cette liberté dont tu as tant besoin. Je suis fière de toi, car tu les domines de mieux en mieux toutes ces souffrances de ton passé. Tous ces doutes. Toutes ces peurs. C'est étrange, car je les considère comme la pire des maîtresses. Et en même temps, je les aime, car je sais que c'est grâce à elles que tu te construis. (...) Toi si pudique et si timide, tu m'as aussi ouvert ton âme, tu as osé pleurer dans mes bras", disait Laeticia.

Incapable de retenir ses larmes, Johnny Hallyday s'est montré très touché lorsque son épouse a ensuite mentionné leur petite Jade, qui était âgée de 3 ans à l'époque. "Pour elle, nous avons déplacé des montagnes, tu as été d'une force extraordinaire. Et quand nous avons reçu sa photo, je te regardais. C'est comme si je te voyais respirer pour la première fois. Je suis fière de toi, car tu as su créer cette famille qui te manquait tant", confiait-elle. Un an plus tard, le couple adoptait sa deuxième fille, Joy.

Les mots ne seront jamais assez forts pour lui dire combien je l'aime

"Tu es ma lumière, mais aussi mon père, mon époux, mon amant, mon ami, mon confident. Merci pour tout ce que tu es. Un jour, tu m'as dit : 'Merci d'exister dans ma vie'. C'est plutôt à moi de te dire merci d'exister dans la mienne, car tu as réinventé ma vie. Je t'aime", avait conclu Laeticia dans son enregistrement.

Emu, Johnny Hallyday avait séché ses larmes avant de retrouver la femme de sa vie sur le plateau de l'émission Sacrée soirée. "Je crois que je suis trop sensible. C'est la plus belle déclaration d'amour qu'on ait pu me faire dans ma vie, merci Laeticia. (...) Quand on aime quelqu'un je crois que la plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de le faire comme ça devant tout monde. Quelque part, c'est s'ouvrir. Laeticia est pudique, comme moi. (...) C'est une preuve d'une grande tendresse, d'une grande générosité et de beaucoup d'amour", avait poursuivi le rockeur. "Les mots ne seront jamais assez forts pour lui dire combien je l'aime", avait conclu Laeticia.