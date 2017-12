Johnny Hallyday voulait voir Jade se marier : "Je voudrais partir tranquille..."

En 2007, la petite Jade Hallyday n'a que 3 ans. Ses parents, Johnny et Laeticia, n'ont pas encore adopté sa petite soeur, Joy, qui rejoindra leur foyer l'année suivante. Dans le dernier numéro de Madame Figaro, une ancienne interview du rockeur, mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, est sortie des archives. À l'époque, il répondait aux questions de l'écrivaine Christine Angot, bien avant qu'elle ne devienne chroniqueuse dans On n'est pas couché. Au détour d'une évocation de Jacques Brel, Johnny Hallyday parle de son désir de vivre jusqu'au mariage de Jade...

"Brel, c'est le seul mec qui m'ait fait pleurer dans ma vie. Le blues est un état d'esprit, confiait Johnny Hallyday à Christine Angot il y a dix ans. Ce sont des sentiments à l'état pur... Moi, j'aimerais vivre jusqu'au mariage de ma fille de 3 ans [Jade, NDLR], parce que j'aimerais connaître le mec avec qui elle va se marier. Parce que je voudrais partir tranquille, savoir que ça va, qu'elle a fait le bon choix. Et ne pas me dire : sur qui elle va tomber ? Ça fait partie du blues, ça !"

Tenir jusqu'à 85 ans

En décembre 2008, la petite Joy, âgée de quelques mois, agrandit le clan. En 2011 dans NEXT, ancien supplément culture de Libération, Johnny Hallyday confiait dans une interview republiée cette semaine dans Grazia : "Aujourd'hui je n'envisage la mort d'aucune façon. Ce qui prime, c'est d'être là le plus longtemps possible, au mieux pour les enfants, confiait Johnny Hallyday, déterminé, deux ans après ses gros soucis de santé et son coma. J'espère arriver à ça : 85 ans, pour mes deux petites filles. C'est le fait de savoir que j'étais à moitié mort qui m'angoisse, après coup. Je me demande ce que seraient devenues mes petites filles. (...) Je ne les ai pas adoptées pour les quitter si petites."

Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans. Son fils aîné, David, a 51 ans et trois enfants. Laura Smet, 34 ans, est enfin heureuse ; elle partage la vie de Raphaël depuis quatre ans. En revanche, Jade et Joy restent petites, respectivement âgées de 13 et 9 ans. Elles ont pu assisté samedi 11 décembre à l'hommage populaire rendu à leur père dans Paris, mais leur mère Laeticia leur a épargné l'épreuve bien trop douloureuse de la mise en terre. Les filles ont cependant pu se recueillir le lendemain, mardi 12, sur la sépulture recouverte de fleurs de leur père dans le petit cimetière marin de Lorient qu'il avait choisi à Saint-Barthélemy.