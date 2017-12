Johnny Hallyday : L'absence de Jacques Dutronc n'était pas une surprise...

Ce vendredi 15 décembre 2017, France 3 consacre une grande soirée à Jacques Dutronc avec la diffusion du documentaire inédit Dutronc, la vie malgré lui suivi du magnifique Van Gogh de Maurice Pialat. À cette occasion, le chanteur s'est confié dans TV Mag depuis Monticello, son refuge corse. C'était quelques jours avant le décès de son ami Johnny Hallyday qui "représentait beaucoup" pour lui. Pour autant, Dutronc n'était pas à La Madeleine où s'est tenu le samedi 11 décembre, un grand hommage populaire réunissant un million de fans.

Dans TV Mag, Jacques Dutronc confiait à propos de son complice des Vieilles Canailles : "Johnny représente beaucoup pour moi. Le passé, le présent et le futur. Je lui ai toujours dit : 'Tu as été, tu es et tu seras quoi qu'il arrive le meilleur.' C'est une partie de ma vie. À l'époque, j'étais déjà très admiratif de Johnny Hallyday. Il ne faisait aucun doute qu'une grande carrière s'offrait à lui. Il ne pouvait faire que ça !" Cet été, le duo et Eddy Mitchell sont partis en tournée pour les Vieilles Canailles. Johnny a "souffert le martyr" mais a tenu le coup et assuré même, raconte Dutronc.

C'est en évoquant la maladie de son ami que Jacques Dutronc prévient son absence à ce qu'on imagine être son hommage ou son enterrement : "Le courage qu'il a eu, ce mec, pour assurer un mois et demi de tournée. Et il a assuré en plus. Il a une incroyable volonté. Je lui tire mon galure ! Mais, s'il arrive quelque chose, je préfère pleurer dans mon coin, je ne veux pas qu'on me voie. Il y a des professionnels pour ça et je n'en fais pas partie."

Thomas l'ambassadeur

Le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy, Thomas Dutronc, était bien à l'hommage parisien. À TF1 en quittant l'église, il déclare : "Je représente ma famille aujourd'hui à la Madeleine." Le chanteur de 44 ans ajoutait que la France perdait un "immense artiste" qui "aimait vraiment les gens". Dans Gala, Thomas précisait que son père savait que c'était pour bientôt : "Laeticia avait prévenu mon papa, il y a trois semaines, un mois, que ça n'allait plus..."

Jacques Dutronc a tenu sa promesse. "Quelque chose" est arrivé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 et il est resté terré en Corse. Peut-être a-t-il regardé comme tant de Français l'hommage incroyable qu'a reçu Johnny sur les Champs-Elysées ? Lundi 11 décembre, la canaille a retrouvé son île chérie de Saint-Barthélemy et a été inhumée au cimetière marin de Lorient.

Sur RTL, Jacques Dutronc a rendu hommage à son ami avec un franc-parler qui aurait fait sourire Johnny, sans fioritures ni grandiloquence : "On a déjà été mort ensemble, mort de rire, de peur, de soif... On s'est bien marré."