Johnny Hallyday malade : L'inquiétude de son ami Michel Polnareff

Johnny Hallyday est atteint d'un cancer et se bat chaque jour avec le soutien de sa famille et sous la surveillance de son ami le professeur David Khayat, médecin et chef du service d'oncologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Beaucoup pensent au rockeur et espèrent un prompt rétablissement, c'est le cas de Michel Polnareff.

Le 23 octobre, Michel Polnareff publiait sur Twitter une superbe photo d'archive le montrant, tout jeune en débardeur, au piano tandis qu'un Johnny en blouson de cuir clouté est affalé sur l'instrument. En légende, l'Amiral écrit : "Retiens la vie, ton pote Michel." Un clin d'oeil évident à l'un des tout premiers tubes de Johnny Retiens la nuit, écrit par Charles Aznavour en 1961, et une manière élégante de lui souhaiter un bon rétablissement.