Johnny Hallyday : Nathalie Baye dégaine une tendre photo avec Laura enfant

Jolie photo de famille ou pique discrète ? Le 17 mai 2019, Nathalie Baye publiait depuis son compte Instagram une tendre photo de vacances de son ancien compagnon, Johnny Hallyday. Il y pose aux côtés de sa maman Huguette et de sa fille, Laura Smet. "Johnny entre sa maman et sa fille en Creuse.. de jolies vacances", a simplement écrit l'actrice de 70 ans.

En publiant cette photo, Nathalie Baye essayerait-elle de faire croire que c'est elle qui a réconcilié Johnny avec sa mère, Huguette ? Pendant de longues années, le Taulier et sa maman ont eu de tumultueuses relations. Abandonné quinze jours après sa naissance par son père, Léon Smet, Johnny Hallyday n'a pas non plus pu compter sur sa mère Huguette Clerc, mannequin de profession, qui a très rapidement repris son activité après l'accouchement. Lorsqu'il était enfant, c'est Hélène, la soeur de Léon, qui s'est occupé de lui.

Dans son entretien accordé au Point le 12 avril 2019, Laeticia Hallyday avait pourtant remis les choses au clair : c'est elle qui l'a aidé à surmonter ses démons et c'est surtout elle qui l'a réconcilié avec sa mère, Huguette. "Nous avons commencé cette conversation par l'abandon de son père, mais dans l'âme cabossée de mon homme il y avait aussi l'abandon de sa mère. J'ai voulu rencontrer sa maman avant notre mariage. Je lui disais : 'Je ne peux pas me marier avec un homme sans connaître sa mère.' Il me répondait : 'Tu sais, mes rapports avec ma mère, c'est compliqué. Je n'arrive pas à l'appeler maman, elle m'a abandonné.' Laura et David ne la connaissaient pas non plus, ils l'avaient vue une fois dans leur vie. Je rencontre sa mère et je tombe amoureuse d'elle", expliquait Laeticia Hallyday à nos confères.

"J'ai essayé de persuader mon homme d'accepter la demande de pardon de sa mère. J'ai insisté pour qu'elle vienne habiter chez nous. Surtout qu'elle était handicapée. Il a fini par dire oui. Un jour, il a fini par l'appeler maman. Je m'en souviens très bien", se rappelait la mère de Jade et Joy. Deux versions différentes.