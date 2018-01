Johnny Hallyday : Zazie et Pascal Obispo révèlent les secrets d'Allumer le feu

Samedi 27 janvier 2018 démarre la septième saison de The Voice. Dans les fauteuils des coachs, les fans du programme retrouveront les habitués Mika, Florent Pagny et Zazie ainsi que le petit nouveau Pascal Obispo. Ces deux deux-là sont amis quasiment depuis leurs débuts. Ils sont arrivés à la même époque, ils ont écrit et chanté ensemble même s'ils ne se sont pas aimés tout de suite. Leur plus spectaculaire collaboration est sans doute Allumer le feu pour le regretté Johnny Hallyday.

Johnny vous met le feu, je trouvais ça atroce

Le prochain numéro de Télé 7 Jours offre sa couverture et une longue interview croisée au duo. Zazie et Pascal Obsipo reviennent sur la genèse de cette chanson, sortie en 1998 et devenue un classique des concerts de Johnny. "C'est grâce à Zazie que j'ai pu écrire pour d'autres, raconte Pascal Obispo. La première chanson que j'ai composée pour quelqu'un d'autre que moi, c'est Zen. La deuxième, Savoir aimer, pour Florent Pagny. Puis l'album de Johnny, Ce que je sais [1998, NDLR]." "Allumer le feu, on l'a écrite avec une vraie fièvre, dans l'excitation et l'urgence, ajoute Zazie. On nous annonce que son spectacle va s'appeler Johnny vous met le feu. Je trouvais ça atroce, j'ai proposé Allumer le feu." Le texte est écrit en un battement de cils, à Pascal Obispo de jouer : "Le lendemain à mon hôtel, à Aix-les-Bains, je reçois un fax de Zazie. Elle n'avait pas dormi de la nuit et m'envoyait son texte. Je me suis retrouvé dans une station thermale à prendre ma guitare, les jambes écartées, à imiter le Taulier en chantant pour voir si ça le faisait."

C'est avec cette chanson que Johnny Hallyday a fait ses premiers concerts au Stade de France. Deux ans plus tard, il publiait l'album Sang pour sang, composé par son fils David, qui fut l'un de ses plus grands succès populaires et critiques. Allumer le feu marque vraiment un nouvel âge d'or dans la carrière du rockeur. Lors de ce premier épisode de The Voice, les quatre coachs lui rendront hommage en interprétant le sublime Quelque chose de Tennessee que lui avait écrit Michel Berger en 1985.

Lors des obsèques de l'époux de Laeticia en l'église de La Madeleine, le 11 décembre dernier à Paris, Pascal Obispo était présent mais Zazie n'a pu se rendre disponible puisqu'elle était marraine du Téléthon qui se déroulait en même temps. Cela n'a pas empêché l'artiste de "penser beaucoup" à Johnny, comme elle disait à l'antenne. Et d'ajouter quelques jours plus tard dans Télé Star : "Ça m'a fait de la peine car je n'ai pas pu aller à la Madeleine car je ne voulais pas laisser choir le Téléthon. Johnny a fait partie du Téléthon, donc je sais qu'il ne m'en aurait pas voulu deux secondes. Sa mort est un coup mais on ne peut pas m'enlever les souvenirs."

Peut-être Laeticia, qui vient de retrouver Los Angeles où elle supervise le bouclage du dernier album de son homme, et ses filles Jade et Joy regarderont ce premier épisode de The Voice. On sait que les fillettes sont très fans d'Amir, révélé par la troisième saison du programme.