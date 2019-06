Julie Gayet et François Hollande à fond pour les Bleues en tribune !

Vendredi 31 mai 2019, c'est au stade Dominique-Duvauchelle à Créteil que les joueuses de l'équipe de France de football disputaient leur dernier match amical avant le Mondial. Dans les tribunes, pour les soutenir, deux fans du ballon rond : Julie Gayet et son compagnon François Hollande.

Malgré l'absence de la capitaine Amandine Henry, d'Eugénie Le Sommer et d'Amel Majri, légèrement blessées et contraintes au repos avant la Coupe du monde, les Bleues de Corinne Diacre se sont imposées face à la Chine, 2 buts à 1. Dans moins d'une semaine, elles donneront le coup d'envoi du Mondial au Parc des Princes à Paris face à l'équipe de Corée du Sud. Hier soir, elles ont pu compter sur les applaudissements chaleureux de l'une de leurs plus grandes fans : Julie Gayet.

L'actrice, réalisatrice et productrice de 47 ans, qui pratiquait ce sport dans son enfance par passion, n'était pas là par hasard. Elle s'est donnée pour mission de donner à nos joueuses françaises la place qu'elles méritent et toute la lumière possible dans les médias. Julie Gayet a produit un documentaire que diffuse TF1 ce samedi 1er juin à 13h30. Dans Le moment de briller : les Bleues en route vers le Mondial, la réalisatrice Géraldine Maillet suit au plus près les joueuses dans leur préparation. Les téléspectateurs y retrouveront la capitaine Amandine Henry mais aussi Wendie Renard, Gaëtane Thiney et Viviane Asseyi, ainsi que Kadidiatou Diani et Valérie Gauvin qui ont inscrit les deux buts face à la Chine.

Dans Le Parisien, Julie Gayet explique pourquoi ce documentaire : "La Coupe du monde en France, les Bleues, c'est mythique. Et c'est historique. Il y avait urgence à les faire connaître. Il y avait aussi l'envie de vraiment faire de ces joueuses des icônes."

En couple depuis quelques années avec François Hollande, un habitué du Parc des Princes, Julie Gayet est la mère de deux grands garçons, Tadeo (20 ans) et Ezechiel (19 ans en août), nés de son mariage avec le réalisateur argentin Santiago Amigorena. Ce dernier aura bientôt un nouvel enfant : sa compagne Marion Quantin, est enceinte.