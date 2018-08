Julie Gayet et François Hollande : Couple uni pour soutenir Claire Chazal

Julie Gayet et François Hollande poursuivent leur virée d'été en Occitanie. Après avoir été vu d'abord à Ramatuelle puis à Saint-Cyr-sur-Mer au début du mois, seconde escale durant laquelle l'ancien président de la République avait entre autres profité d'un moment pour dédicacer son livre Les leçons du pouvoir (Stock), le couple a fait une nouvelle apparition remarquée.

Lundi 20 août 2018, l'actrice de 46 ans et l'homme politique de 64 ans étaient ainsi à Lectoure (Gers) pour assister à une séance de dédicaces en partie portée par Claire Chazal. La journaliste était effectivement présente sur place pour signer des copies de son livre Puisque tout passe: Fragments de vie (paru en mai dernier aux éditions Grasset). Souriante, elle a été vue en train de discuter chaleureusement avec François Hollande, tandis que Julie Gayet se trouvait à quelques mètres de là pour saluer Sarah Lavoine (auteure du livre Ainsi soit style).

Le jour de cette nouvelle sortie, François Hollande évoquait sa belle histoire d'amour avec Julie Gayet au micro de France Info. "Sortant de l'Elysée, je peux avoir une vie plus facile, plus simple, plus transparente. D'avoir à mes côtés Julie Gayet a été une douceur, une façon aussi d'être protégé qui m'a été précieuse", a-t-il confié. Des mots tendres qui font écho à ceux prononcés par la productrice fin juillet dans les colonnes du journal Le Parisien. "Ce n'est pas qu'une réputation, son humour est légendaire ! C'est vraiment quelqu'un de très très drôle et tous les gens qui le côtoient vous le diront. Dans la vie, il me fait beaucoup rire et c'est très important pour moi !", avait-elle glissé au sujet de son compagnon.