Julie Gayet et François Hollande : nouveau nid d'amour, "dans une rue discrète"

Les habitants du 14e arrondissement de Paris auront bientôt de nouveaux voisins : Julie Gayet et François Hollande.

Dans son numéro du 4 juillet 2019, L'Obs révèle que la comédienne de 47 ans et l'ancien président de la République de 64 ans viennent d'acheter. Le choix du couple s'est porté non pas sur un appartement, la majeure partie des biens proposés dans la capitale, mais sur "une petite maison" située "à deux pas" de l'agréable parc Montsouris. Soucieux de leur tranquillité, Julie Gayet et François Hollande ne vivront pas dans une rue passante, mais dans "une petite rue discrète difficile d'accès". L'installation du couple n'est pas pour tout de suite, mais pour "la rentrée" puisque l'ex-chef d'État et la comédienne ont entrepris des travaux de rénovation dans leur nouvelle maison, afin que celle-ci soit parfaitement à leur goût. Julie Gayet les surveille d'ailleurs de très près.

Ce nouveau nid d'amour compte sans aucun doute plusieurs chambres permettant de recevoir de la visite. D'ici à quelques semaines, ou peut-être même quelques jours, François Hollande deviendra grand-père pour la première fois. Son fils de 34 ans Thomas, qui s'est marié en septembre dernier à la journaliste Émilie Broussouloux, s'apprête à accueillir son premier bébé dont le sexe reste toujours inconnu. Thomas Hollande ne s'est d'ailleurs jamais exprimé sur la grossesse de son épouse ou sur sa paternité imminente.

Toute l'heureuse petite famille pourra s'aérer en Corrèze puisque François Hollande est également le propriétaire d'une maison à Tulle depuis 2018. Il connaît très bien la ville puisqu'il en a été le maire de 2001 à 2008. Le Figaro avait rapporté à l'époque qu'il s'agissait "d'une maison bourgeoise des années 1900, à la vue dégagée, situé sur une des collines surplombant Tulle, à quelques minutes du centre."