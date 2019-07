Julie Ricci victime d'une fausse couche : "Le coeur du bébé s'est arrêté"

Julie Ricci, ex-candidate de Secret Story 4 sur TF1, vient d'annoncer une très triste nouvelle.

Sur sa chaîne Youtube, la compagne de Pierre-Jean Cabrières (ils se sont mariés en décembre dernier) et maman de Gianni (9 mois) a en effet révélé qu'elle était encore récemment enceinte de son deuxième enfant mais que, malheureusement, cette grossesse n'avait pas pu arriver à son terme.

Elle a raconté les larmes aux yeux : "C'est un peu délicat, j'ai dit que je ne pleurerai pas en faisant cette vidéo parce que voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer cette mauvaise nouvelle... Avec mon mari, nous essayons d'avoir un deuxième enfant, on veut des frères et soeurs pour Giannito (...) J'étais enceinte donc on était super heureux, on allait vous l'annoncer, j'étais à un peu plus de quatre mois de grossesse. Malheureusement, le coeur du bébé s'est arrêté. Comment vous dire, quand il nous a dit ça, je n'avais pas de mots, j'ai mis du temps, j'ai un petit peu pleuré, je ne voulais en parler à personne."

Et Julie Ricci, qui a affirmé avoir subi un curetage, de poursuivre : "Ça m'a fait trop de peine parce qu'à l'échographie on commençait déjà à voir un petit bébé, une tête des petits bras, des petits pieds..." Evidemment, Julie affirme essayer de ne pas "trop y penser" pour ne pas se laisser envahir par le chagrin.

La dernière fois que nous avions des nouvelles de Julie Ricci, c'était après un accident qui lui était arrivé fin février dernier. Percutée par une voiture avec son fils Gianni alors qu'elle traversait une rue, la jeune femme avait écopé d'une belle fracture ouverte du talon... Son petit garçon s'en était heureusement sorti indemne en "tombant" sur elle.