Julien Clerc et Valeria Bruni-Tedeschi : Crise conjugale signée Michel Gondry

À vous jusqu'à la fin du monde est le troisième extrait de l'album À nos amours de Julien Clerc, après le très exaltant Je t'aime etc. et le charmant On attendait Noël. Sur un texte de Didier Barbelivien, l'artiste nous livre une nouvelle chanson d'amour, de grand amour même... Alors que se poursuit sa tournée à travers toute la France, l'époux de l'auteure Hélène Grémillon convie Valeria Bruni-Tedeschi à interpréter sa compagne dans un clip signé par le cinéaste Michel Gondry.

Avant de devenir le réalisateur acclamé et scénariste oscarisé que l'on connaît, Michel Gondry a débuté comme réalisateur de clips. Ses premiers furent pour Oui Oui, le groupe dont il est le batteur. Puis Gondry poursuivit ses expérimentations visuelles aussi poétiques que mathématiques (il dessine ses idées et concepts) pour The White Stripes, Metronomy, Kylie Minogue et Radiohead, mais surtout pour Björk, avec laquelle il travaille depuis son premier single solo, Human Behaviour, en 1993. Leur collaboration se poursuit ensuite avec Army of Me (1995), Isobel (1995), Hyperballad (1996), Joga (1997), Bachelorette (1997), Declare Independence (2007) et Crystalline (2011).

Faire le vide

Fidèle à son style fait maison, de bric et de broc, Michel Gondry filme la dispute du couple composé par Julien Clerc et Valeria Bruni-Tedeschi. La caméra pénètre dans la pièce où travaille le chanteur et où sa compagne de fiction craque en raison de son indifférence. Gondry ne cache ni les éclairages, ni les câbles. La dispute en soi, autour du nombre de mots prononcés par Clerc en 20 ans de mariage, est déjà décalée. Quand la musique débute, les petites idées qui font tout le charme d'un Gondry s'enchaînent : de la valise de Valeria, qui grandit à mesure qu'elle la remplit, aux titres des livres de la bibliothèque, qui reprennent les paroles de la chanson. Le réalisateur assume son idée jusqu'à l'absurde : ainsi l'actrice vide-t-elle toute la maison de ses objets et de ses meubles pour les fourrer dans sa valise. Et quand vient le moment de partir, elle l'accroche à sa R5 comme une caravane et défonce la façade de leur maison... Mais Julien Clerc garde le sourire car pendant cette crise conjugale spectaculaire, son inspiration ne le quitte pas, elle. Et il écrit malgré le vacarme...

C'est une drôle idée qu'a eue Gondry que de filmer Julien Clerc avec un stylo à la main, lui qui a toujours fait appel à des auteurs, se concentrant sur la composition au piano de ses chansons. Parmi les artistes avec lesquels il a travaillé, il y a bien sûr sa chère amie Carla Bruni, soeur de Valeria, dont il fut le premier à chanter les textes en 2000 sur son album Si j'étais elle.