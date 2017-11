Julien Doré avec une mystérieuse inconnue aux NRJ Music Awards 2017 !

On décerne le prix de l'artiste le plus cool à... Julien Doré Samedi 4 novembre, Julien Doré était à Cannes à l'occasion de la cérémonie des NRJ Music Awards 2017. Avant de réaliser une prestation sur Coco câline, le chanteur nommé dans les catégories Artiste masculin francophone de l'année et clip de l'année a foulé le tapis rouge. Et il n'était pas seul !

C'est au dernier moment que le beau chanteur de 35 ans a pris la décision de se trouver une cavalière pour l'événement. Il a ainsi opté... pour l'une de ses fans présente au pied du Palais des festivals : Charlène.

Alors qu'elle se trouvait derrière les barrières de sécurité, Julien Doré lui a proposé de faire crépiter les flashs des photographes avec lui. Très excitée (et on la comprend !), la jeune femme n'a pu refuser cette offre !

"Merci Charlène d'avoir accepté de monter les marches avec moi. C'est aussi ça les NMA", a tweeté le jeune homme un peu plus tard dans la soirée, en commentaire d'une vidéo le montrant faire la fameuse proposition.