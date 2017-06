Julien Guirado et Martika (Moundir 2) évoquent leur libido sans tabou !

À leur retour, les candidats de télé-réalité ayant participé à une émission de survie le disent tous : il n'y a pas de place pour le sexe durant le tournage. Mais du côté de Julien Guirado et Martika, c'est une tout autre histoire. Le manque d'hygiène ne leur a absolument pas fait peur !

Le jeune Occitan se confie à notre confrère Sam Zirah qui l'interroge dans son émission En toute intimité sur sa libido pendant Moundir et les apprentis aventuriers 2 : "Quand j'y vais j'y vais, sinon je n'y vais pas." Sa petite amie ajoute qu'en général, les candidats n'ont "pas vraiment le temps de penser", au sexe. Et Julien de confirmer : "La testostérone, la libido, c'est une denrée rare."

En couple durant le tournage, l'ex-petit ami de Vanessa Lawrence et la sublime Monégasque ont parfois dû faire des choix : "C'est quand tu n'es pas en carence [que tu peux booster ton corps avec le sexe, NDLR]. Là, t'es sur un tournage où tu as 2 grains de riz [à manger, NDLR]. Bah je peux te dire que tu n'as pas les mêmes capacités que dans la vie, que ce soit physiquement ou en termes de libido. Le peu que tu as, tu préfères le garder pour les épreuves. (...) Fallait faire un choix. Soit tu voulais gagner les épreuves, soit tu... (...) Donc [on avait des relations] de temps en temps, deux fois par semaine."

Le jeune homme originaire de Montauban avait déjà soulevé le problème dans un entretien exclusif avec nos confrères de Télé Star le 22 mai 2017 : "La libido, elle en prend un sacré coup dans le museau, hein ! On va rester évasif sur ce sujet. Il y en a quand même ! On fait quand même !"

Quel coquin, celui-là...