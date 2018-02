Julien (Les Marseillais), 10 kg de plus : L'étrange raison qui l'a fait grossir

Manon et Julien se sont mis en couple lors du tournage de Moundir et les apprentis aventuriers. Tous deux devaient faire équipe et, très vite, des sentiments sont nés.

Les amoureux n'ont pas tardé à emménager ensemble. Mais, en novembre 2016, le couple se sépare une première fois, avant que Julien ne s'envole pour l'Afrique du Sud pour tourner la nouvelle saison des Marseillais. Un tournage au cours duquel il s'est mis en couple avec Liam.

Un mois plus tard, Manon et Julien se réconciliaient... avant de rompre une nouvelle fois en février dernier. Mais comme on dit, jamais deux sans trois. Début octobre, ils officialisaient donc leur retour de flamme. Quelques jours plus tard, ils annonçaient la grossesse de Manon.

To be continued...