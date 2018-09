Juliette Binoche : Sexy, décolletée et décontractée, elle est la reine du style

Difficile de ne pas être en admiration devant Juliette Binoche. Considérée comme l'une des plus grandes actrices de son époque, la star française était cette semaine au Festival de San Sebastian, en Espagne, pour présenter ses deux prochains longs métrages. L'occasion pour elle d'offrir un véritable défilé de looks.

Mercredi 26 septembre 2018, la comédienne de 54 ans a ainsi démarré son marathon promotionnel avec le film Voyage à Yoshino, réalisé par la Japonaise Naomi Kawase et présenté en sélection officielle. Prévu pour le 28 novembre prochain sur nos écrans, il raconte l'histoire de Jeanne, une femme qui part au Japon à la recherche d'une plante médicinale rare et qui y fait une rencontre décisive. Pour le photocall, Juliette Binoche était simple et décontractée, vêtue d'un jeans bleu et d'un chemisier rose. Lors de la projection, elle a subjugué les foules en apparaissant dans une longue robe blanche qui mettait en valeur son décolleté.

Le lendemain, elle faisait son retour pour défendre High Life, film de science-fiction réalisé par Claire Denis (dans les salles le 7 novembre). Canon en pantalon bordeaux pattes d'eph et chemise à imprimé, Juliette Binoche a ensuite fait sensation le soir en dégainant la carte du sexy assumé. Pour la première, elle avait effectivement revêtu une robe rouge qui mettait en valeur ses courbes et son dos nu. Ses partenaires à l'écran, Mia Goth (en procédure de divorce avec Shia LaBeouf), Robert Pattinson et Agata Buzek, sont presque passés inaperçus à ses côtés...

High Life raconte l'histoire d'un groupe de criminels expérimentés condamnés par la justice. Sur leur temps d'emprisonnement, ils acceptent de participer à une mission spatiale gouvernementale, vouée à l'échec, dont l'objectif est de trouver des sources d'énergie alternatives, et de prendre part à des expériences de reproduction. La bande-annonce n'est pas encore disponible, contrairement à celle de Voyage à Yoshino.