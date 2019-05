Justin Trudeau : Émouvant cri d'amour à sa femme pour leurs 14 ans de mariage

Après quatorze années de mariage et un travail aussi éreintant que celui de Premier ministre du Canada, il semble être difficile d'entretenir la flamme. Justin Trudeau vient tout juste de prouver le contraire. Sophie Grégoire et lui semblent être toujours aussi amoureux, même après plus de dix années passées ensemble. C'est ce qu'indiquent les superbes textes que les époux ont publiés sur leurs comptes Instagram respectifs, le 28 mai 2019, pour leurs 14 ans de mariage.

Publiant une tendre photo de sa compagne et lui enlacés, Justin Trudeau écrit de jolis mots : "Joyeux anniversaire, Sophie. À 14 autres années d'amour et d'aventures ensemble. Je t'aime" Un adorable message plébiscité par plus de 255 000 sympathisants. Sophie Grégoire Trudeau a également publié une photo d'elle et de son mari, ensemble sur une péniche. "À toi, mon mari préféré. Cela fait maintenant 14 ans qu'on traverse ensemble les hauts et les bas que la vie nous fait vivre... À tous les couples, applaudissez votre union dans les beaux moments comme dans les moments difficiles. Continuez d'avancer et de regarder vers l'avant !", a-t-elle mis en exergue.

Justin Trudeau et Sophie Grégoire sont les heureux parents de trois adorables enfants, Xavier, Ella-Grace et Hadrien. Très populaire, le Premier ministre issu des rangs du Parti libéral du Canada et âgé de 47 ans a déjà fait plusieurs voyages autour du monde en famille, notamment en Inde, en février 2017, où il a posé fièrement avec sa petite tribu.