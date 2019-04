JVJ : Park Yoochun tombe pour trafic de drogue et arrête sa carrière

La star de la K-pop et de cinéma Park Yoochun a été arrêtée ce 26 avril 2019 pour trafic de drogue. Un mandat d'arrêt contre le chanteur de 32 ans a été lancé contre lui, la justice coréenne craignant une possible destruction des preuves et qu'il ne quitte le pays, a indiqué un porte-parole du tribunal de Suwon à Reuters.

Yoochun est soupçonné d'avoir acheté 1,5 gramme de méthamphétamine avec son ancienne petite amie il y a quelques mois et d'avoir consommé de la drogue à plusieurs reprises. De son côté, la star des groupes JVJ et TVXQ nie les faits, affirmant n'avoir jamais pris de drogue. Il a cependant annoncé se retirer de l'industrie du divertissement, son contrat avec son label ayant été rompu quelques jours plus tôt, après qu'il a été contrôlé positif à la méthamphétamine. "Alors que nous croyions en l'innocence de Park Yoochun et attendions des investigations poussées, nous apprenons les résultats positifs d'un test de drogue réalisé dans le cadre de l'enquête officielle. Nous sommes dévastés de voir les résultats de ce test. Nous avons décidé de mettre fin à son contrat puisque nous estimons ne plus pouvoir lui faire confiance", a indiqué C-Jes Entertainment dans un communiqué.

Park Yoochun était un membre du boysband TVXQ entre 2003 et 2009 avant de quitter le groupe avec deux autres membres pour former le groupe JVJ. Reuters indique également que la police a en sa possession des vidéos du chanteur en train de récupérer de la drogue et de donner de l'argent à un dealer, ainsi que des photos montrant des marques d'aiguille et de bleus sur ses bras.