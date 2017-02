Kanye West : Prêt à faire de l'ombre à sa belle-soeur Kylie Jenner...

Tout est une affaire de business chez les Kardashian-Jenner, surtout lorsque Kanye West s'en mêle. Selon le site TMZ, l'époux de Kim Kardashian serait fin prêt à se lancer dans l'univers des cosmétiques avec le lancement prochain de la ligne de maquillage Donda, baptisée en hommage à sa mère disparue en 2007.

Déterminé à faire de l'ombre à sa belle-soeur Kylie Jenner, deuxième membre de la famille Kardashian le plus riche grâce à son empire Kylie Cosmetics, le rappeur de 39 ans a récemment rempli des documents officiels pour mettre en route sa propre marque, qui développera entre autres du maquillage, des parfums et des produits de soin. Inutile de préciser qu'il sera en sérieuse concurrence avec la benjamine du clan Kardashian, dont la fortune est désormais estimée à plus de 20 millions de dollars selon Forbes grâce aux ventes de ses produits...

Kanye West – qui est chanteur à la base, rappelons-le – n'en est bien entendu pas à son coup d'essai. Depuis quelques années, le père de North (3 ans) et Saint (1 an) s'impose efficacement dans l'univers de la mode avec sa ligne de prêt-à-porter Yeezy pour Adidas et ne cesse de développer de nouvelles activités pour conquérir le monde des affaires. Toujours selon nos confrères américains, il souhaite élargir son nom à des activités variées, se targuant de vouloir devenir "le nouveau Martha Stewart", une célèbre femme d'affaires américaine. Il songe notamment à créer tout un business qui regrouperait des cartes de crédit, des voitures, des meubles, des jeux vidéo, des parcs de loisirs, des hôtels mais aussi des chaînes de restaurants et des centres de fitness. En bref, conquérir le monde. Tremble, Kylie...